Компания Yubico впервые выпустила модель физического ключа безопасности, которую можно использовать с большинством iPhone и iPad, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

YubiKey 5Ci оснащён портами Lightning и USB-C и совместим с популярными менеджерами паролей. Можно настроить систему так, что без подключения к устройству ключа YubiKey получить хранящийся в LastPass или 1Password пароль к интернет-банку или социальной сети будет невозможно.

Помимо LastPass и 1Password YubiKey 5Ci поддерживает работу с аналогичными приложениями Bitwarden, Dashlane, Idaptive и Okta. Кроме того, при использовании браузера Brave на iOS можно защитить физическим ключом вход в Twitter, GitHub, веб-версию LastPass и некоторые другие сервисы.

Единственные актуальные мобильные устройства Apple, с которыми YubiKey 5Ci не работает, - это последние модели iPad Pro, оснащённые USB-С портом. Соответствующий разъём у ключа есть, но совместимость не обеспечивает.