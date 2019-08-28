Компания Microsoft анонсировала дату своей следующей большой презентации.

Как передает Day.Az, об этом пишет gagadget.com.

Мероприятие пройдёт 2 октября. Как обычно, оно состоится в Нью-Йорке. На презентации, с большой долей вероятности, покажут новые продукты Surface. Речь идёт о компьютерах Surface Laptop 3, Surface Pro 7 и Surface Book 3. Кроме них, компания ещё может представить фирменные наушники и аксессуары, а также поделится информацией о складном устройстве с кодовым названием Centaurus.

Судя по логотипу Windows на официальном приглашении, на мероприятии нам ещё расскажут подробности о следующем крупном обновлении операционной системы Windows 10. В любом случае, всё точно узнаем уже через месяц.

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