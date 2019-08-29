Японская Sharp обязалась привезти на международную выставку потребительской электроники IFA "самый большой в мире" 8K-телевизор с ЖК-экраном. Новинка обладает 120-дюймовой панелью и способностью подключаться к сетям 5-го поколения (5G), передает Day.Az со ссылкой на Вести.

По словам представителей компании, разрешение будущего смарт-ТВ настолько высокое, что его смогут использовать искусствоведы для дистанционного изучения картин или проведения реставрационных работ. Другие детали о новой модели Sharp пока не раскрывает.

Как отмечает Engadget, на самом деле самым крупным 8K-телевизором в мире является 292-дюймовый The Wall Luxury, показанный Samsung в июне. Толщина "видеостены" не превышает 3 см, а рамки вокруг экрана почти не видны. В эту модель, однако, установлена не жидкокристаллическая, а microLED-панель - более совершенная, чем ЖК и OLED, более тонкая, яркая и энергосберегающая.

Стоить новинка Sharp наверняка будет немало. Например, Sony просит $70 тысяч за недавно вышедший ТВ с 98-дюймовым ЖК-экраном 8K.

IFA 2019 пройдет в Берлине с 6 по 11 сентября. Производители нередко используют выставки для анонса концептов "ТВ будущего". Например, на прошедшей в 2018 году CES компания LG представила телевизор с 65-дюймовой OLED-панелью, которая способна сворачиваться в трубочку. Его продажи должны начаться до конца этого года.

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