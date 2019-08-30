В конце июля компания Ssmsung разослала пресс-релиз, в котором рассказала, что обновлённый Galaxy Fold выйдет в сентябре. Сейчас, похоже, производитель определился с точной датой.

Как передает Day.Az, об этом пишет gagadget.com.

По словам индустриального источника корейского агентства Yonhap News, Samsung перевыпустит Galaxy Fold 6 сентября. То есть релиз состоится уже в первый день выставке IFA 2019, которая пройдёт в Берлине. Смартфон сперва будет доступен в Корее, а затем появится в Китае и США. До конца года производитель планирует продать у себя на родине около 30 000 устройств.

Напомним, Samsung отправила журналистам первые образцы смартфона ещё три месяца назад, но из-за проблем с верхним слоем экрана старт продаж устройства перенесли. В обновлённой версии всё исправили: плёнку спрятали под рамками смартфона. Кроме этого, компании добавила специальное металлическое покрытие под экран и сократила расстояние между шарниром и корпусом смартфона.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!