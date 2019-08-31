https://news.day.az/hitech/1151996.html Власти США обязали Google заплатить крупный штраф
Власти США обязали Google заплатить крупный штраф
Google согласилась заплатить штраф в размере порядка $200 миллионов властям США в связи с нарушением конфиденциальности детей на YouTube. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Как отмечается, разработчика обвиняют в публикации данных несовершеннолетних до 13 лет без согласия родителей.
Штраф в размере $200 млн является одним из крупнейших, наложенных в рамках американского закона о защите конфиденциальности детей в интернете (COPPA).
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