Google согласилась заплатить штраф в размере порядка $200 миллионов властям США в связи с нарушением конфиденциальности детей на YouTube. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Как отмечается, разработчика обвиняют в публикации данных несовершеннолетних до 13 лет без согласия родителей.

Штраф в размере $200 млн является одним из крупнейших, наложенных в рамках американского закона о защите конфиденциальности детей в интернете (COPPA).

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