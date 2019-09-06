Nokia выпустила замену неубиваемой 3310
Компания HMD Global на выставке IFA показала ударопрочный телефон Nokia 800 Tough, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
По словам представителей компании, телефон создан для работы в экстремальных условиях. Он защищен от воды и пыли по стандарту IP68, а также по военному американскому MIL-STD810G. Корпус собран из прессованных полимеров, стекловолокна, металла и резины.
Отмечается, что 800 Tough способен выдержать погружение под воду на полчаса, а также работает при температурах от -20 до 55 градусов по Цельсию. На корпусе имеется специальная проушина для ремня на руку или карабина. Телефон работает под управлением операционной системы KaiOS, обладает 2,4-дюймовым экраном с разрешением 240х320 точек и камерой на 2 мегапикселя. От одного заряда телефон способен проработать 30 дней.
Продажи Nokia 800 Tough начнутся в октябре по цене 110 евро.
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