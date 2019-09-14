Представленные 10 сентября смартфоны iPhone 11 доберутся до прилавков магазинов лишь на следующей неделе - 20 сентября. Однако есть люди, которые уже владеют новинками от Apple. Канадская супермодель Коко Роша опубликовала в своем Twitter две фотографии, которые показывают разницу в съемке на iPhone X и новый iPhone 11, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Если фотографии подлинные и действительно снятые на iPhone 11, то можно увидеть заметную разницу при слабом освещении - новинка фотографирует гораздо лучше благодаря внедренной технологии Night Mode.

Остается открытым вопрос, каким образом Apple iPhone 11 оказался в руках у супермодели до официального старта продаж? Естественно, многие пользователи забросали Коко Роша многочисленными вопросами о том, как ей удалось обзавестись новинкой, на что девушка ответила просто: "Не спрашивайте, как в мои руки попал iPhone 11 этой ночью"

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