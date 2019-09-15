Новое поколение смартфонов Apple - iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max - на 28% производительнее моделей прошлого года, iPhone Xs и Xs Max. Прирост в скорости им обеспечил "бионический" процессор A13 Bionic, заявленный Apple самый быстрый мобильный чип на рынке, и его графическая подсистема. Об этом свидетельствуют данные тестов AnTuTu, опубликованные в соцсети Weibo, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Из результатов бенчмарка также стало известно, что у всех новинок, от младшего iPhone 11 до старшего iPhone 11 Pro Max с накопителем на 512 ГБ, по 4 гигабайта оперативной памяти.

Между самими устройствами разница в быстродействии минимальна, поскольку A13 Bionic оснащена каждая модель. iPhone 11 набрал 456 655 очков, 11 Pro - 455 452, 11 Pro Max - 462 098.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!