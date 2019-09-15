Microsoft своими обновлениями для Windows 10 загнала себя в неловкую ситуацию, когда ей приходится выпускать исправления для исправлений. Как сообщает издание TechRepublic, патч, выпущенный компанией 10 сентября, нарушает работу функции поиска в меню "Пуск" и на панели задач, а также удаляет видеокарты Nvidia из диспетчера задач, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Изначально Microsoft преследовала благие цели. Патч KB4515384 был выпущен, чтобы решить проблему, связанную с голосовым помощником Cortana и полем поиска. После обновления процесс SearchUI.exe вызывал всплески загрузки центрального процессора вплоть до 100%, от чего Windows 10 начинал тормозить.

Новый патч для Windows 10 исправил нагрузку процессора, но принес новые проблемы. Пользователи Reddit отмечают, что при выполнении поиска через меню "Пуск" появляется пустое окно, в то время как другие говорят, что получают критическую ошибку следующего содержания: "Меню "Пуск" не работает. Мы постараемся исправить это при следующем входе в систему".

Microsoft, как сообщается, признала наличие проблемы и сейчас работает еще над одним исправлением. До тех пор пользователям, которые не установили исправление, возможно, придется решать, какая проблема является менее раздражающей: сильная нагрузка на процессор из-за использования Cortana или меню "Пуск" без возможности поиска.

TechRepublic также отмечает, что замечен еще ряд проблем, который проявляется только в особых случаях. К примеру, в дополнение к скачкам нагрузки на процессор на некоторых ноутбуках из диспетчера задач исчезает дискретный графический процессор Nvidia. К примеру, с подобной проблемой сталкиваются пользователи Surface Book 2.

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