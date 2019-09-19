Компания Google сделала своего голосового помощника доступным людям, не имеющим ни "умных" колонок, ни смартфона, ни даже выхода в интернет. Первой эта программа стартовала в Индии, где у более половины населения - самый простой мобильник без интернет-подключения, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Чтобы обратиться к "Ассистенту", абоненты Vodafone или Idea могут позвонить на круглосуточную телефонную линию 000-800-9191-000 и задать ему любой вопрос - как на Android-смартфоне. Плата за услугу или сам звонок взиматься не будет, пишет TechCrunch.

В Индии смартфоном владеют около 450 миллионов жителей, доступ к интернету имеют примерно 500 миллионов человек. Несмотря на это, неподключенными остаются свыше половины 1,3-миллиардного населения страны, что привлекает иностранные IT-компании к неосвоенному рынку.

Английским языком владеют всего 10% жителей Индии, на хинди говорят около полумиллиарда человек. По словам представителей Google, хинди уже стал вторым самым популярным языком, на котором обращаются к "Ассистенту".

Вместе с этим компания объявила о запуске для помощника нового режима, который в режиме реального времени переводит беседу между двумя людьми, говорящими на разных языках. Функция, поддерживающая в том числе перевод между английским и хинди, заработает в течение ближайших месяцев.

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