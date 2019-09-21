В понедельник, 16 сентября, в Rusel Plaza состоялось торжественное открытие азербайджанского филиала международного IT-колледжа DevEducation. Он будет готовить специалистов в области FrontEnd разработки, обучать создавать мобильные приложения и готовить тестировщиков программного обеспечения.



"Знаете, я очень горда, что на моей земле, в Азербайджане, открылось такое окно возможностей, - сказала на церемонии открытия директор азербайджанского колледжа Сабина Шамилова, выступая перед студентами. - Это и профессиональный рост в новой индустрии, и возможность получить знания в популярном и очень востребованном сегменте, и перспектива трудоустройства по окончании обучения. Мы очень рады не только тому, что вы здесь, но и за вас, за то, что вы сможете получить знания и навыки и начать свой карьерный рост".

Обучение по специальностям FrontEnd, Mobile и QA/AT в школе Dev Education начнётся с 30 сентября. Первые два курса будут проходить в офисе DevEducation в Rusel Plaza на пр.Бабека, а курс тестирования ПО будет проходить в офисе сообщества WoWoman, с которым колледж DevEducation заключил соглашение о партнёрстве в начале предыдущей недели.

Колледж DevEducation работает с 2017 года. Главный офис находится в Тель-Авиве (Израиль), центральный хаб в постсоветских странах работает в Днепре (Украина). Партнёры айти-школы, международные IT-компании, выдают студентам, прошедшим собеседование и начавшим обучение, безвозмездный грант в размере оплаты 90 % стоимости обучения, и, по итогам финального тестирования по окончании курса, предлагают пройти собеседование в айти-компании для устройства на работу. Общее количество выпускников колледжа приближается к 500, более 85 % выпускников трудоустроены в айти-сфере.





15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!