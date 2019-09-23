Ассоциация потребительских технологий (CTA) утвердила стандарт телевизоров нового поколения, оснащаемых экранами с ультравысоким разрешением 8K. Любая модель, которая хочет иметь право считаться 8K Ultra HD, обязана отвечать следующим требованиям: разрешение не ниже 7680х4320 пикселей, количество активных пикселей - не менее 33 миллионов штук, соотношение сторон 16:9, 10-битная глубина цвета и наличие HDMI-интерфейса, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Также у ТВ будущего должна быть предусмотрена поддержка ключевых функций HDR, частот обновления 24, 30 и 60 кадров в секунду, защита цифрового контента по стандарту HDCP 2.2. Помимо этого, устройство обязано уметь масштабировать любое видео в более низком разрешении (SD, HD и 4K) и отображать его в 4K.

На прошедшие сертификацию модели может быть нанесена соответствующая маркировка. Логотип 8K Ultra HD производители смогут использовать, начиная с 1 января 2020 года, сказано на сайте организации.

То, что CTA дала официальное отраслевое определение 8K Ultra HD, можно считать формальностью. Многие вышедшие на рынок 8K-телевизоры, в том числе от Samsung и LG, уже соответствуют предъявляемым требованиям.

Однако общедоступного контента, созданного в 8K (такая картинка содержит вчетверо больше точек, чем 4K, и в 16 раз больше, чем изображение Full HD), в настоящее время практически нет. На многих моделях применяются алгоритмы, которые конвертируют в 8K видео в более низком качестве.

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