Исследователи Google отчитались об обнаружении крупной уязвимости в собственной операционной системе, затрагивающей смартфоны производства Huawei, Xiaomi, Samsung и других компаний с Android 8.х и выше. Что интересно, критическая ошибка была найдена и устранена еще в декабре 2017 года, однако исправление каким-то образом не было перенесено на более поздние версии ОС, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Уязвимость типа "нулевого дня" была допущена в коде ядра Android и может быть использована для получения прав суперпользователя (root-доступа) на устройстве. Правда, сегодня эта "дыра" уже не так опасна, как раньше, так как "требует установки вредоносного приложения для потенциальной эксплуатации". Это означает, что смартфон, если на нем нет других эксплойтов, не может быть атакован из браузера или другого приложения, объяснили в Google.

Несмотря на это, эксперты киберзащитной группы Google Threat Analysis Group высказывают опасения, что ошибкой могла воспользоваться израильская NSO Group. Эта фирма известна как разработчик шпионского инструмента Pegasus, с помощью которого можно дистанционно активировать микрофон и камеру, а также перехватывать хранящуюся на устройстве информацию, включая СМС, почтовую переписку, историю звонков и геолокацию.

В Google сообщили, что уведомили об уязвимости партнеров и подготовили патч для рассылки на потенциально уязвимые устройства. В список входят следующие модели:

Pixel 2-го поколения с Android 9 и превью-версией Android 10

Huawei P20

Xiaomi Redmi 5A

Xiaomi Redmi Note 5

Xiaomi A1

Oppo A3

Moto Z3

Смартфоны LG с Android 8 (Oreo)

Samsung S7, S8 и S9

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!