https://news.day.az/hitech/1163997.html Названа дата выхода Playstation 5
Названа дата выхода Playstation 5
Компания Sony выпустит новое поколение приставки Playstation 5 в конце 2020 года, сообщает Day.Az со ссылкой на сообщение корпорации.
В компании подтвердили, что запустят ее в период новогодних распродаж.
Разработчики также добавили, что приставка будет иметь новый геймпад с улучшенной функцией вибрации во время игры. К
К примеру, пользователи, играющие в симулятор футбола, смогут почувствовать различие между сухим и мокрым покрытием стадиона.
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