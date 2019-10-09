Компания Sony выпустит новое поколение приставки Playstation 5 в конце 2020 года, сообщает Day.Az со ссылкой на сообщение корпорации.

В компании подтвердили, что запустят ее в период новогодних распродаж.

Разработчики также добавили, что приставка будет иметь новый геймпад с улучшенной функцией вибрации во время игры. К

К примеру, пользователи, играющие в симулятор футбола, смогут почувствовать различие между сухим и мокрым покрытием стадиона.

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