Разработчики Google Chrome недавно добавили в браузер функцию, которая позволяет отправлять ссылки на смартфон. Сейчас они готовят аналогичную возможность для номеров.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gagadget, функция Click to call уже появилась в Google Chrome Beta 78. Её можно активировать через "флаги". Для этого надо прописать следующий код: chrome://flags/#click-to-call-context-menu-selected-text. Она точно работает со смартфонами на ОС Android Pie и Android 10. Скорее всего, ею также смогут воспользоваться владельцы устройств с более старыми система.

Если на сайте есть номер, браузер покажет возле ссылки значок телефона. Кроме этого, любой номер можно выделить самому и отправить через контекстное меню, нажав на правую клавишу мышки. После этого пользователь получит уведомление с номером телефона на свой смартфон.

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