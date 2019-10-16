TikTok стал соседом Facebook и начал переманивать у Цукерберга сотрудников. Китайская компания переехала в новый офис в Калифорнии в городе Маунтин-Вью в здание, в котором раньше сидела команда мессенджера WhatsApp, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Американский филиал TikTok находится теперь всего в паре км от штаб-квартиры Facebook в Менло-Парке. Но самое интересное, что в сервисе Linkedin TikTok и его головная компания ByteDance опубликовали многочисленный список вакансий, которые ищут для работы в новом офисе. Вообще с 2018 года китайская компания наняла более двух десятков сотрудников из Facebook. TikTok предлагает зарплаты, которые на 20% выше, чем у конкурентов. Конечно китайцы наняли разработчиков и из других технологических компаний, включая Snap, Hulu, Apple, YouTube и Amazon.

Однако переманивание сотрудников именно из Facebook выглядит так, будто TikTok дразнит или даже троллит американского гиганта. Цукерберг еще ни разу открыто не называл TikTok своим конкурентом, однако всевозможными путями пытается заимствовать самые популярные функции. Например, команда Instagram работает над новой функцией под названием Clips, которая копирует возможности TikTok для создания видео. А в прошлом году Facebook выпустила Lasso - приложение, которое почти идентично TikTok, за исключением случаев когда дело доходит до загрузки статистики.

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