В последней бета-версии macOS (10.15.1 Catalina beta 2) нашлись отсылки к 16-дюймовой модели ноутбука MacBook Pro, которая может быть представлена уже в этом месяце. Скриншот, на котором изображена предполагаемая новинка Apple, прислал изданию MacGeneration один из читателей, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

На системной картинке новая модель значится как "MacBook Pro 16,1". Впрочем, эта цифра не имеет отношения к диагонали устройства. Например, 15-дюймовый "макбук" 2016 года Apple обозначает как "MacBook Pro 13,3", а линейка лэптопов, выходящая с 2018 года, имеет номера с 15,1 по 15,4.

Из изображения можно узнать, что у 16-дюймового ноутбука будут более узкие рамки вокруг экрана, чем у актуальной, 15-дюймовой модели. Также будет увеличено пространство возле динамиков.

Предположительно, новинка уже поступила в производство. Показать её могут на пресс-конференции в конце этого месяца. Вместе с 16-дюймовым "макбуком" Apple может анонсировать "умный" брелок Apple Tag для поиска потерявшихся вещей и наушники AirPods Pro с функцией шумоподавления.

Ранее СМИ сообщали, что размер крышки у "макбука" не изменится, но диагональ панели вырастет до 16 дюймов за счет сужения рамок. Разрешение экрана составит 3072х1920 пикселей. Также в нем компания откажется от конструкции клавиатуры типа "бабочка", оказавшейся ненадежной, в пользу традиционного механизма "ножницы".

В этом году MacBook Pro "прокачивали" уже дважды. В мае Apple освежила линейку 15-дюймовых MacBook Pro процессорами Intel 9-го поколения, а в июле - дополнила базовую модель тачбаром, Touch ID и улучшенными чипами.

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