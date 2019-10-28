Ресурс Cnet решил проверить на практике защиту от воды новых смартфонов Apple - iPhone 11 и iPhone 11 Pro, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

Согласно описанию на сайте Apple, iPhone 11 выдерживает погружение на глубину до 2 метров длительностью до 30 минут, а iPhone 11 Pro - до 4 метров длительностью до 30 минут. При этом для обеих моделей заявлен уровень защиты от воды IP68. Авторы Cnet решили не мелочиться и проверили модели на глубине до 12 метров.

Было проведено три теста. Во время первого смартфоны погрузили в воду на полчаса на 4 метра. После извлечения камеры и сенсорные экраны обоих смартфонов работали корректно. Однако динамики промокли и у iPhone 11 динамик отреагировал на это хуже, чем у iPhone 11 Pro.

Второй тест заключался в получасовом погружении на 8 метров. Единственной проблемой после него опять оказались динамики. Во время финального испытания смартфоны погрузили на полчаса на глубину 12 метров. И, что удивительно, результат остался прежним - оба смартфона выжили и только динамики барахлили.

После всех испытаний смартфоны вымыли чистой водой, вытерли безворсовым полотенцем и оставили просохнуть на 72 часа. После этого у них снова проверили сенсорные экраны, элементы управления, камеры, аккумулятор и динамики. iPhone 11 и iPhone 11 Pro снова работали хорошо по всем параметрам, даже динамики "пришли в себя", хотя и не выдавали звук с прежней громкостью.

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