Компания Adobe, разработчик программ с видео и фото, в том числе популярного приложения Photoshop, представила сразу несколько новых, интересных решений, в частности инструмент для распознавания изменений на фотографии, иными словами Photoshop-детектор.

В основе - нейросеть, которая анализирует пиксели, показывая с какой вероятностью снимок был отредактирован, более того она же отмечает области, где именно были изменения, даже может попробовать показать исходное фото. Можно понять например заменили ли на снимке лицо целиком или просто немножко подретушировали, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Компания говорит, что такая функция особенно важна в эпоху всевозможных алгоритмов по созданию поддельных фотографий и может помочь распознавать фейк-ньюз. Это уже второй подобный инструмент от Adobe. Недавно компания показала похожий алгоритм только для видео, разработанный совместно со специалистами из Твиттера и газеты Нью-Йорк Таймс.

И еще одна полезная опция, называется All In для групповых снимков, для ситуаций, когда кто-то один вынужден этот снимок делать и в итоге в кадр не попадает. Теперь достаточно сфотографировать группу без этого человека, затем этого человека на том же месте и алгоритм аккуратно добавит его к остальным членам компании, правда все это рабочие прототипы программы, когда они станут доступны пользователям и станут ли вообще пока неизвестно.

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