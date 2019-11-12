Instagram объявил о запуске нового формата Reels, который позволяет создавать короткие, 15-секундные видеоклипы и делиться ими в качестве "историй".

По аналогии с TikTok, пользователи могут накладывать на ролик музыку, выбирая треки из обширного каталога, или же заимствовать аудиодорожку с чужих записей, создавая ремиксы и мемы, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Помимо этого, реализована возможность изменять скорость воспроизведения видео и добавлять эффекты дополненной реальности - как в китайском приложений. Первой новую функцию включили в Бразилии - там она доступна под названием Cenas, пишет TechCrunch со ссылкой на представителей компании.

Reels расположена в режиме съемки "историй", рядом с Boomerang и "Суперзумом". Пользователи могут записать беззвучное видео, выбрать музыку из библиотеки Instagram или найти песню по хэштегам. Результат можно опубликовать в виде "истории", поделиться со списком близких друзей или отправить его в личном сообщении. Популярные посты, записанные в новом формате, будут собраны на отдельной вкладке в разделе Explore.

Instagram не впервой клонировать востребованную функцию у конкурирующего приложения. Самый известный пример - это формат тех же "историй", некогда позаимствованный у Snapchat. По собственной статистике Instagram на январь, исчезающие посты просматривают более 500 миллионов человек в сутки.

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