Xiaomi представила новый Redmi Note 8 - ФОТО
Компания Xiaomi анонсировала в Китае новую расцветку для бюджетного смартфона Redmi Note 8.
Речь идёт о фиолетовом градиентном цвете Cosmic Purple. Такую версию смартфона начнут продавать в Китае 18 ноября. В наличии будет две конфигурации памяти (4/64 ГБ и 6/64ГБ) и ценник в районе 142-156 долларов США. Чуть позже аппарат появится в Индии и других странах, передает Day.Az со ссылкой на Gagadget.
"Начинка" смартфона ничем не отличается. У него установлен такой же 6.3-дюймовый FHD+ IPS-дисплей, чип Snapdragon 665, аккумулятор на 4000 мАч, быстрая 18-ваттная зарядка, порт USB-C, основная камера на 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп и сканер отпечатков пальцев на задней стороне.
Напомним, на днях компания Xiaomi представила в Европе Redmi Note 8T. Это тот же Redmi Note 8, но с NFC-модулем для бесконтактных платежей Google Pay.
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