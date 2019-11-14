Компания Xiaomi анонсировала в Китае новую расцветку для бюджетного смартфона Redmi Note 8.

Речь идёт о фиолетовом градиентном цвете Cosmic Purple. Такую версию смартфона начнут продавать в Китае 18 ноября. В наличии будет две конфигурации памяти (4/64 ГБ и 6/64ГБ) и ценник в районе 142-156 долларов США. Чуть позже аппарат появится в Индии и других странах, передает Day.Az со ссылкой на Gagadget.

"Начинка" смартфона ничем не отличается. У него установлен такой же 6.3-дюймовый FHD+ IPS-дисплей, чип Snapdragon 665, аккумулятор на 4000 мАч, быстрая 18-ваттная зарядка, порт USB-C, основная камера на 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп и сканер отпечатков пальцев на задней стороне.

Напомним, на днях компания Xiaomi представила в Европе Redmi Note 8T. Это тот же Redmi Note 8, но с NFC-модулем для бесконтактных платежей Google Pay.