Компания Samsung готовит к выпуску недорогой смартфон, в основу которого ляжет один из самых высокопроизводительных мобильных чипов на рынке - Qualcomm Snapdragon 855. Другими достоинствами Galaxy S10 Lite станут крупный, 6,7-дюймовый дисплей Super AMOLED и тройная камера, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Предполагаемая стоимость новинки составит 33-36 тысяч рупий (459-501 доллар), сообщил техноблогер Мехек Гоасвами. По его сведениям, доступный флагман выйдет в двух вариантах: одна модель получит 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти, другая - флеш-накопитель вдвое большего объема.

"Облегченный" S10 оснастят тремя камерами: основной с разрешением 48 либо 64 мегапикселей и двумя вспомогательными на 8 и 5 мп. На лицевой стороне расположится 32-мп селфи-камера.

Емкость аккумулятора составит 4500 мАч. Заявлена поддержка быстрой зарядки (45 Вт) и порта USB Type-C. Работать устройство Samsung будет на оболочке One UI, основанной на Android Pie.

Гоасвами уточнил, что S10 Lite выпустят уже в декабре. Официально в Samsung пока не называют дату анонса новинки.