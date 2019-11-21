Социальная сеть Одноклассники запустила бизнес-профили - набор инструментов для ведения бизнеса и продажи товаров через личный аккаунт. Среди них - создание витрин товаров, добавление контентных блоков над лентой новостей и кнопок связи с предпринимателями, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Теперь частные предприниматели, включая начинающих и всех, кто ведет бизнес от своего имени, смогут пользоваться инструментами продвижения, ранее доступными только группам в ОК. Например, продавать товары, продвигать свой сайт, принимать заявки по номеру телефона и анализировать активность аудитории на своей странице.

Так, через свой профиль в соцсети можно продавать одежду и аксессуары, сделанные своими руками, создавая собственные интернет-магазины с помощью витрины товаров. Также можно настроить обложку профиля и вид страницы, выбрав блок, который будет отображаться над лентой в профиле (фото, видео, популярные или закрепленные публикации). Контентные блоки над лентой позволяют сделать акцент на ключевых продуктах, анонсах и спецпредложениях. Кроме того, в бизнес-профиле можно подключить до двух кнопок действия, чтобы потенциальные покупатели могли легко связаться с продавцом или перейти на сайт.

Предприниматели также смогут анализировать активность аудитории с помощью статистики, доступной во всех личных профилях.

Бизнес-профиль не нужно специально подключать: все его возможности уже доступны в настройках личных профилей в ОК в веб-версии соцсети и в приложениях на iOS и Android. Для получения новых возможностей достаточно просто добавить товары, включить их отображение, выбрать блок с контентом над лентой новостей страницы, настроить кнопки быстрых действий в настройках.

Для привлечения клиентов на свой личный профиль в ОК предприниматели могут воспользоваться рекламным кабинетом внутри соцсети, который появился этим летом. Благодаря интуитивно понятному интерфейсу разместить рекламу может любой пользователь, даже не обладающий профессиональными навыками.

Антон Федчин, руководитель социальной сети Одноклассники:

- С запуском бизнес-профилей мы сделали еще один шаг в развитии экосистемы для малого бизнеса и предпринимателей в ОК. Теперь личный профиль в соцсети можно превратить в полноценный канал продаж и страницу для ведения бизнеса. Новый инструмент будет полезен тем, чей бизнес держится на имени специалиста, например, репетитора, кинолога или тренера по фитнесу. К тому же инструменты бизнес-профиля помогут развить личный бренд, если перед владельцем аккаунта стоит задача прокачать профиль и привлечь на него клиентов.