Как будет выглядеть Galaxy S11 больше не тайна. На выходных изображениями будущего флагманского смартфона Samsung поделился источник, ранее многократно публиковавший корректные утечки, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Владелец Twitter-аккаунта @OnLeaks утверждает, что рендеры смартфона основаны на полученных из первых рук от источника в Samsung чертежах.

По сравнению с Galaxy S10 в дизайне Galaxy S11 три ключевых изменения. Во-первых, на фронтальной панели изменится расположение селфи-камеры: окружённый со всех сторон экраном объектив теперь не с краю, а посередине, как у смартфонов Galaxy Note10.

Во-вторых, клавиши регулировки громкости и включения/блокировки теперь не слева, а справа. Никаких дополнительных механических кнопок у смартфона нет. Наконец, объективы тыловых камер (5 штук) и вспышка вписаны в довольно массивный прямоугольный выступ. По чертежам, без него толщина смартфона составляет 7,8 мм, а с ним - 8,9.

Ещё одно важное отличие: Galaxy S11 больше не будет относительно компактным смартфоном, как Galaxy S10. Ширина корпуса - 73,7 мм, на доли миллиметра меньше Galaxy S10+, а высота даже больше - 161,9 мм против 157,6. Увеличенные габариты Samsung Galaxy S11 объясняются выросшей до примерно 6,7 дюйма диагональю экрана.

По слухам, смартфон получит 108-мегапиксельную основную камеру (видимо, тот же сенсор, что у Xiaomi Mi Note 10), дополненную широкоугольником и телевиком с 5-кратным оптическим зумом, ToF-сенсор и ещё один фотодатчик, назначение которого пока неизвестно. Экран Galaxy S11 сможет обновлять изображение с частотой 120 кадров в секунду - вдвое больше, чем у большинства современных смартфонов. В зависимости от страны продаж аппарат будет оснащаться системой-на-чипе Exynos 990 или Qualcomm Snapdragon 865.

Samsung Galaxy S11e выйдет в новых ярких цветах и будет позиционироваться как конкурент "доступного" iPhone 11

Когда выйдет Samsung Galaxy S11? Если компания не изменит традиции, анонс состоится в середине или второй половине февраля 2020 года. Цена Galaxy S11 будет зависеть от модификации: самым доступным в линейке станет Galaxy S11e с экраном диагональю 6,2 - 6,3 дюйма и тремя тыловыми камерами вместо пяти, cамым дорогим - 6,9-дюймовый Galaxy S11+ (или Galaxy S11 Pro, если корейская компания присоединится к модному маркетинговому тренду). Кроме того, у всех трёх смартфонов ожидаются версии с поддержкой 5G, которые наверняка будут дороже вариантов, способных работать только в 4G-сетях.