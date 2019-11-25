Стало известно, как будет выглядеть Galaxy S11 - ФОТО
Как будет выглядеть Galaxy S11 больше не тайна. На выходных изображениями будущего флагманского смартфона Samsung поделился источник, ранее многократно публиковавший корректные утечки, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
Владелец Twitter-аккаунта @OnLeaks утверждает, что рендеры смартфона основаны на полученных из первых рук от источника в Samsung чертежах.
По сравнению с Galaxy S10 в дизайне Galaxy S11 три ключевых изменения. Во-первых, на фронтальной панели изменится расположение селфи-камеры: окружённый со всех сторон экраном объектив теперь не с краю, а посередине, как у смартфонов Galaxy Note10.
Во-вторых, клавиши регулировки громкости и включения/блокировки теперь не слева, а справа. Никаких дополнительных механических кнопок у смартфона нет. Наконец, объективы тыловых камер (5 штук) и вспышка вписаны в довольно массивный прямоугольный выступ. По чертежам, без него толщина смартфона составляет 7,8 мм, а с ним - 8,9.
Ещё одно важное отличие: Galaxy S11 больше не будет относительно компактным смартфоном, как Galaxy S10. Ширина корпуса - 73,7 мм, на доли миллиметра меньше Galaxy S10+, а высота даже больше - 161,9 мм против 157,6. Увеличенные габариты Samsung Galaxy S11 объясняются выросшей до примерно 6,7 дюйма диагональю экрана.
По слухам, смартфон получит 108-мегапиксельную основную камеру (видимо, тот же сенсор, что у Xiaomi Mi Note 10), дополненную широкоугольником и телевиком с 5-кратным оптическим зумом, ToF-сенсор и ещё один фотодатчик, назначение которого пока неизвестно. Экран Galaxy S11 сможет обновлять изображение с частотой 120 кадров в секунду - вдвое больше, чем у большинства современных смартфонов. В зависимости от страны продаж аппарат будет оснащаться системой-на-чипе Exynos 990 или Qualcomm Snapdragon 865.
Samsung Galaxy S11e выйдет в новых ярких цветах и будет позиционироваться как конкурент "доступного" iPhone 11
Когда выйдет Samsung Galaxy S11? Если компания не изменит традиции, анонс состоится в середине или второй половине февраля 2020 года. Цена Galaxy S11 будет зависеть от модификации: самым доступным в линейке станет Galaxy S11e с экраном диагональю 6,2 - 6,3 дюйма и тремя тыловыми камерами вместо пяти, cамым дорогим - 6,9-дюймовый Galaxy S11+ (или Galaxy S11 Pro, если корейская компания присоединится к модному маркетинговому тренду). Кроме того, у всех трёх смартфонов ожидаются версии с поддержкой 5G, которые наверняка будут дороже вариантов, способных работать только в 4G-сетях.
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