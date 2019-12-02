Компания Facebook представила инструмент, благодаря которому пользователи социальной сети смогут без особого труда перенести все свои снимки и видео прямиком в конкурирующие онлайн-сервисы. Первым таким сервисом стал "Google Фото", рассказал директор по конфиденциальности и общественной политике Facebook Стив Саттерфилд, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Facebook открыла новую возможность как участник проекта с открытым исходным кодом Data Transfer Project (наряду с Apple, Google, Microsoft и Twitter). Помимо "Google Фото", в будущем пользователи соцсети смогут экспортировать медиагалерею и в другие сервисы.

Пока инструмент доступен только пользователям в Ирландии. "Мы обозначили конфиденциальность и безопасность в качестве главных приоритетов, поэтому все передаваемые данные будут зашифрованы, а люди должны будут ввести пароль до начала передачи", - сообщил Саттерфилд. По всему миру функцию запустят в первой половине 2020 года.

Новая возможность Facebook пригодится пользователям "Google Фото", у которых не настроено автоматическое копирование снимков в облако. С какими другими сторонними сервисами в дальнейшем интегрируется инструмент, в компании не уточнили.