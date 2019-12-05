В Apple признали наличие проблем, связанных со внезапным отключением ноутбука MacBook Pro. Речь идет о базовой 13-дюймовой модели 2019 года выпуска, оснащаемой двумя портами Thunderbolt 3, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Судя по жалобам на форуме MacRumors, 13-дюймовый макбук может неожиданно выключиться, когда у него остается примерно 25-50% заряда. При этом "оживить" его можно только при подключении зарядного устройства.

Компания признала факт неполадок с произвольным выключением "прошки". Пользователям, у которых возникает эта проблема, рекомендуется сделать следующее:

- Подключить лэптоп к адаптеру питания, как только уровень заряда аккумулятора опустится ниже 90%

- Завершить работу всех приложений

- Закрыть крышку ноутбука, что переведет его в "спящий" режим

- Оставить макбук на зарядке как минимум на 8 часов

- Обновиться до самой последней версии macOS

Если MacBook Pro продолжает отключаться даже после обновления, владельцам следует обратиться в сервисную службу Apple.

Базовая линейка макбуков была обновлена в июле. Новая 13-дюймовая модель оснащается новейшими 4-ядерными чипами Intel Core i5 8-го поколения (1,4 ГГц), Touch Bar, сканером отпечатков пальцев Touch ID и SSD-накопителем объемом 128 ГБ.

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В ноябре Apple представила флагманский MacBook Pro, впервые с 16-дюймовым дисплеем. Самый мощный макбук обладает клавиатурой Magic Keyboard с улучшенным "ножничным" механизмом и ходом клавиш 1 мм, вдвое более емким SDD-накопителем (512 ГБ и 1 ТБ), более эффективной системой охлаждения и самыми новыми чипами Intel 9‑го поколения.