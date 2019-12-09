Мессенджер WhatsApp оборудовали новейшей функцией. В мессенджере можно будет создавать задачи и получать соответствующие напоминания. Проект получил название WhatsApp Reminders ("Напоминания WhatsApp"), передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

Функция, созданная вместе с сервисом напоминаний Any.do, называется WhatsApp Reminders ("WhatsApp Напоминания") и доступна по платной подписке на всех устройствах с установленным мессенджером.

Управление напоминаниями ведется через специальный бот: задачи создаются автоматом через текстовые сообщения.

Функция WhatsApp Reminders создана при помощи сервиса напоминаний Any.d. Не обязательно всё это прописывать боту, можно просто переслать сообщение от либо для другого собеседника.