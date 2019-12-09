В WhatsApp появилась новая функция
Мессенджер WhatsApp оборудовали новейшей функцией. В мессенджере можно будет создавать задачи и получать соответствующие напоминания. Проект получил название WhatsApp Reminders ("Напоминания WhatsApp"), передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.
Функция, созданная вместе с сервисом напоминаний Any.do, называется WhatsApp Reminders ("WhatsApp Напоминания") и доступна по платной подписке на всех устройствах с установленным мессенджером.
Управление напоминаниями ведется через специальный бот: задачи создаются автоматом через текстовые сообщения.
Функция WhatsApp Reminders создана при помощи сервиса напоминаний Any.d. Не обязательно всё это прописывать боту, можно просто переслать сообщение от либо для другого собеседника.
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