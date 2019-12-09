Через три недели после презентации Tesla электрический пикап Cybertruck впервые появился на дорогах Лос-Анджелеса. Таблоид TMZ показал, что Илон Маск приехал на футуристическом автомобиле в популярный среди знаменитостей ресторан Nobu в Малибу, передает Day.Az со ссылкой на tjournal.ru.

Компанию предпринимателю составили певица Граймс и глава Tesla по дизайну Франц фон Хольцхаузен - это он случайно разбил окно машины на презентации. Маск оставил Cybertruck вместе с остальными автомобилями на парковке, а после ужина показал пикап актёру Эдварду Нортону.

После презентации журналисты и пользователи соцсетей отмечали, что в нынешнем виде Cybertruck не смогут запустить в серийное производство - автомобиль не отвечает требованиям американских регуляторов. Судя по фото, за три недели в пикапе произошло как минимум одно изменение: передние фары, которые светили единой полосой, стали более классическими.

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