Популярный бенчмарк AnTuTu опубликовал список самых производительных смартфонов на базе Android за ноябрь. На первое место вышел аппарат ROG Phone 2, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Геймерский девайс от Asus набрал в синтетических тестах замера производительности 496 тысяч баллов. На втором и третьем местах оказались две версии флагмана OnePlus, выпущенные осенью. Модель 7T с 8 гигабайтами оперативной памяти набрала 482 тысячи баллов, опередив OnePlus 7T Pro с 12 гигабайтами ОЗУ. У OnePlus больше всего представителей в топе: их смартфоны не только попали в тройку, но заняли еще и пятое и шестое места.

Замыкают десятку флагманов две версии аппарата Samsung. Смартфон Galaxy Note 10+ получил 449 тысяч баллов, его 5G-версия, вышедшая ограниченным тиражом, с 443 тысячами баллов обосновалась на десятой позиции.

Кроме рейтинга флагманов, AnTuTu собрал топ устройств среднего класса. Первое место в списке получил Redmi Note 8 Pro (283 тысячи баллов), на вторую и третью позицию поместили OPPO Reno 2 и Xiaomi Mi 9T соответственно. В этой подборке больше всего представителей оказалось у Xiaomi. Если считать вместе с девайсами Xiaomi аппараты дочернего бренда Redmi, то в топ-10 вышли пять устройств китайской компании.

Эксперты также заметили, что в рейтинге самых мощных гаджетов большая часть смартфонов имеет процессор Snapdragon. Представители бенчмарка сделали вывод, что для демонстрации высокой производительности девайс должен иметь не только новый чип, но и двухканальную память стандарта UFS.