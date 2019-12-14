https://news.day.az/hitech/1185333.html Аналитики рассказали об опасности бесплатных приложений для знакомств
Аналитики рассказали об опасности бесплатных приложений для знакомств
В бесплатных приложениях не проверяются данные о возможной преступной истории пользователя, это привлекает разного рода маньяков. Такие даннуы следуют из исследования американской некоммерческой организации ProPublica, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По данным статистики, в 150 случаях сексуального насилия, кода преступники знакомились со своими жертвами в бесплатных приложениях, женщин атаковали на первом свидании.
В 10% случаев преступниками были те, кто хотя бы раз совершал сексуальное насилие.
По данным ProPublica, за последние пять лет число сексуальных преступлений в сети выросло на 450%.
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