Tesla перелистнула новую страницу своей истории: в понедельник компания осуществляет первые поставки своих автомобилей, произведенных в Китае, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

"Сегодня Tesla поставит первую китайскую Model 3 с завода Gigafactory в Шанхае", - говорится в сообщении компании в Твиттере. "15 клиентов, которые должны получить свои Model 3 первыми - это сотрудники Tesla". В честь этого события компания даже организовала "торжественную церемонию доставки".

Шанхайская Gigafactory стала первым заводом Tesla за пределами США и, как ожидается, его запуск значительно увеличит продажи в Китае, который, по мнению руководства компании, может стать крупнейшим рынком для Model 3. Tesla планирует уже в ближайшее время начать производить на китайском предприятии 1000 автомобилей в неделю, в конечном итоге увеличив годовой объем производства до 150 тыс. единиц.

Как писали ранее "Вести. Экономика", на прошлой неделе Tesla подтвердила, что привлекла миллиардное финансирование от китайских кредиторов. Речь идет о залоговых кредитах на 9 млрд юаней ($1,29 млрд), а также необеспеченных займах на 2 млрд юаней. Все средства предназначаются для завершения строительства шанхайского предприятия и его развития.

