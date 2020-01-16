https://news.day.az/hitech/1194718.html Из коробки iPhone уберут бесплатные наушники

Из коробки iPhone уберут бесплатные наушники

Технологии, 16 января 2020 20:57 354

Аналитики Barclays раскрыли некоторые характеристики смартфонов iPhone, которые выпустят в 2020 и 2021 годах. С отчетом ознакомилось издание MacRumors, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Специалисты Barclays подготовили прогноз, согласно которому в 2021 году из комплектной коробки iPhone исчезнут бесплатные проводные наушники. Это связано с тем, что один или все смартфоны из новой линейки вместо привычного Lightning получат порт USB-C. Аналитики считают, что Apple откажется от проприетарного разъема из-за закона ЕС о стандартизации зарядных устройств.

Также в отчете говорится, что iPhone 12, который выйдет осенью, получит шесть гигабайт оперативной памяти, против четырех гигабайт в iPhone 11 Pro. Основная камера флагмана будет иметь отвечающий за трехмерное сканирование сенсор. Эксперты полагают, что будущий смартфон получит обновленную систему фронтальной камеры TrueDepth, с чем будет связано улучшение работы биометрического сенсора Face ID. Поставками компонентов займется тайваньский партнер Apple компания Lite-On Semiconductor.

В мае 2018 года эксперты Barclays спрогнозировали, что в новых смартфонах Apple исчезнет бесплатный переходник для наушников на разъем Lightning. Аналитики объяснили этот шаг экономией на производстве девайсов. Осенью компания презентовала флагман iPhone Xs, из комплекта которого действительно исчез аксессуар.

С осени 2016 года, после релиза iPhone 7, смартфоны Apple стали комплектовать наушниками EarPods с разъемом Lightning.

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