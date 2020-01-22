Toyota отзывает 3,4 млн автомобилей по всему миру

Официально заявлено, что при определенных условиях подушки могут сработать некорректно или не сработать вообще, а компанию им могут составить и преднатяжители ремней безопасности. Проблема обнаружена, к примеру, на таких машинах, как Corolla 2011-2019 гг., Matrix 2011-2013 гг. и Avalon 2012-2018 гг. Всего в отзыве примет участие 3,4 миллиона автомобилей, 2,9 млн из которых проданы на территории США, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

В Toyota утверждают, что обнаружили потенциальную незащищенность блока управления подушками безопасности от посторонних электронных помех, которые могут возникать в том числе и в ходе самой аварии.

Между тем, как сообщает Reuters, национальный регулятор - Администрация безопасности дорожного движения - уверяет, что известно как минимум о двух случаях лобового столкновения с участием автомобилей Toyota, в которых подушки не сработали по вышеприведенной причине, и один из инцидентов привел к гибели пассажира. Всего же с этим отзывом может быть так или иначе связано до восьми летальных исходов.

По мнению агентства, аналогичные проблемы могут наблюдаться не только на машинах Toyota, но и на автомобилях других брендов, включая Fiat-Chrysler, Honda, Hyundai, Kia и Mitsubishi - общим числом до 12 миллионов машин. Если факты подтвердятся, это может привести к еще одному весьма внушительному отзыву, сравнимому по масштабам с сервисной кампанией вокруг печально известных подушек Takata.