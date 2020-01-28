Компания Filmic выпустила новое iOS-приложение, превращающее смартфон Apple в "многокамерную студию". Особенность программы DoubleTake в том, что она позволяет захватывать картинку одновременно с любых двух камер айфона, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Записывать видеопоток можно на основной, широкоугольный, телеобъектив или селфи-камеру. Также реализована возможность указать желаемую частоту кадров: 24, 25 либо 30 к/с - все при разрешении 1080p (съемка в 4K не поддерживается).

Отснятый материал может быть представлен в режимах раздельного экрана или "картинка в картинке". Первый пригодится при съемке подкастов - чтобы в кадре были оба ведущих, второй - для влогов и прямых трансляций, чтобы запечатлеть живую реакцию человека на происходящее вокруг. Также видео можно сохранить по отдельности, в два файла.

DoubleTake задействует встроенную в iOS 13 функцию, позволяющую современным айфонам записывать видео с фронтальной и основной камер одновременно. В штатном приложении "Камера" эта возможность пока не реализована.

Программу можно бесплатно загрузить из App Store, встроенные покупки отсутствуют. Установить её можно только на айфоны двух последних поколений: iPhone Xr, Xs, Xs Max, 11, 11 Pro и 11 Pro Max. Весной функции DoubleTake будут перенесены в другое приложение разработчика - Filmic Pro.