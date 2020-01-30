Сканер отпечатков пальцев нового iPhone SE 2, который многие также называют девятым, переместится на боковую кнопку смартфона, утверждают инсайдеры. В таком случае гаджет позаимствует особенность дешёвых аппаратов на базе Android. Кнопка "Домой" на дисплее будет отсутствовать, передает Day.Az со ссылкой на profile.ru.

Кроме того, у новинки не будет функции Face ID, которую Apple внедрял в свои последние смартфоны. Гаджет также получит недорогой LCD-дисплей. Ожидается, что эти смартфоны будут выпущены в 2021 году, а значит станут обновленной версией SE 2, сообщает UberGizmo.

Ранее были перечислены особенности нового iPhone 9. Он будет представлен в красном, чёрном и белом цвете, а также с дизайном похожим на уже знакомую "восьмерку". Кроме того, в у него будет аккумулятор ёмкостью 1821 мА·ч, что увеличит время автономной работы.