Компания Apple до 9 февраля закрывает все свои магазины на территории материкового Китая в связи с эпидемиологической ситуацией, следует из заявления компании, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

При попытке найти магазин на официальном китайском сайте Apple выводится сообщение: "В связи с ситуацией в области общественного здравоохранения и профилактическими мерами, магазины Apple начиная с сегодняшнего дня и до 9 февраля временно закрываются".