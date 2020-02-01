https://news.day.az/hitech/1199019.html Apple закрыла все магазины в Китае
Apple закрыла все магазины в Китае
Компания Apple до 9 февраля закрывает все свои магазины на территории материкового Китая в связи с эпидемиологической ситуацией, следует из заявления компании, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
При попытке найти магазин на официальном китайском сайте Apple выводится сообщение: "В связи с ситуацией в области общественного здравоохранения и профилактическими мерами, магазины Apple начиная с сегодняшнего дня и до 9 февраля временно закрываются".
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