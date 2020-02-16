Google по ошибке рассказала о новой Android
Компания Google преждевременно рассказала об операционной системе Android 11, которая будет официально показана не раньше мая.
Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, утечка произошла от сайта для превью-версии, предназначенной для разработчиков.
Страница Android 11 Developer Preview пробыла в открытом доступе недолго и теперь закрыта. Из скриншотов, сделанных Android Police, можно узнать, что в новой ОС появятся изменения на системном уровне, которые будут влиять на работу приложений, а также новые функции безопасности для защиты пользовательских данных. Помимо этого, в Android 11 обновят целый набор различных API: от биометрии и медиаконтента до нейросетей и более глубокой поддержки устройств со сгибаемыми экранами.
Активных гиперссылок на скачивание предварительной сборки Android 11 страница не содержала. А те, что имелись, указывали на бета-версии прошлого года.
Первая превью-версия Android Q Beta 1 вышла в середине марта 2019-го. В 2020-м релиз ожидается к этому же времени.
Официально Android 11 могут представить на конференции Google I/O 2020 для разработчиков. В этом году мероприятие пройдет с 12 по 14 мая.
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