Apple не торопилась первой выпустить смартфон с поддержкой пока ещё мало распространённых сетей связи 5G, но в этом году, по если верить инсайдерам, собирается исправиться. Но, как сообщает Fast Company, препятствием к этому могут стать проблемы с ключевым поставщиком, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

По данным издания, "яблочную" компанию не устраивает размер предлагаемого Qualcomm антенного модуля для связи в миллиметровом диапазоне - QTM 525. Apple согласна установить в айфоны 2020-го года 5G-модем Qualcomm X55, но антенну для mmWave хочет разработать свою.

Использование QTM 525 не только заставит компанию сделать новые смартфоны толще, чем ей хотелось бы, но и будет элементарно дороже, чем использование собственной разработки. Окончательное решение пока не принято, так что в Купертино делают все прототипы оснащённых 5G iPhone в двух версиях: с собственной антенной и с антенной Qualcomm.