Компания LG представила концепцию своего будущего флагмана LG V60 ThinQ 5G, официальная видеопрезентация смартфона появилась в Сети, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Как сообщает GSMarena, смартфон будет оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 865, двойной основной камерой и ToF модулем с поддержкой 8К, а также большим 6,8-дюймовым экраном с P-OLED дисплеем. Сообщается, что гаджет получил аккумулятор емкостью 5000 мАч.

Новинка имеет в комплекте чехол-книжку с дополнительным экраном таких же размеров и разрешения, что и в самом смартфоне. Это позволяет использовать смартфон в качестве мини-ПК. Чехол, который идет в комплекте, также оснащен и небольшим 2,1-дюймовым экраном на внешней панели, на котором будут отражаться дата и время. а также важные уведомления о состоянии гаджета. Чехол Dual Screen можно будет подключить к смартфону через USB-C.

Напомним, что в последнее время в тренд вышли смартфоны с раскладными экранами. выполненными в различных вариантах. Такую модель представила Samsung и ранее, в прошлом году вице-президент продуктового подразделения Motorola Дэн Дери также подтвердил слухи о разработке смартфона-раскладушки с гибким дисплеем. В ноябре прошлого года Motorola Razar был представлен публике, вскоре компания обещала открыть предзаказ на это устройство.

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