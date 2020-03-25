Пользователи Facebook в нескольких странах сообщили о сбоях

Пользователи Facebook сообщили о сбоях работы социальной сети, следует из данных сайта Downdetector, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru

Так, 66% пользователей заявили о проблемах сайта, а 33% испытывают трудности со входом в социальную сеть.

Большинство жалоб поступает из США, Мексики, Перу, Бразилии, Боливии и Японии.