Наушники Apple помогут следить за здоровьем

Следующее поколение беспроводных наушников Apple AirPods получит датчик освещенности, который откроет пользователям доступ к биометрическим функциям. Как сообщает DigiTimes со ссылкой на отраслевые источники, такие сенсоры Apple закупает у тайваньской фирмы ASE Technology, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Датчик, фиксирующий степень наружного освещения, имеется практически у каждого современного смартфона. В мобильных устройствах он отвечает за автоматическую регулировку яркости подсветки дисплея, но каковым его назначение окажется в наушниках Apple, у которых экрана нет, остается неясным.

По одной из версий, в AirPods новый датчик будет отвечать за слежение за состоянием здоровья. Например, пропуская свет через мочку уха, он может использоваться для мониторинга уровня насыщения крови кислородом, или служить для измерения температуры и сердечного ритма через контакт с кожей.

Измерять частоту сердечных сокращений уже умеют последние модели смарт-часов Apple Watch, а определять процентное содержание оксигемоглобина в артериальной крови, предположительно, научатся Apple Watch Series 6, которые выйдут до конца года.

Как ожидается, датчик освещенности появится в AirPods через один-два года. Ранее авторитетный аналитик TF International Securities Мин Чи Куо, который редко ошибается в своих прогнозах, сообщил, что следующее поколение AirPods выйдет в начале 2021-го, а модель AirPods Pro с системой шумоподавления обновится не ранее 2022-го.