Аризона обвиняет Google в незаконном сборе данных о местонахождении пользователей

Главный прокурор штата Аризона Марк Брнович обратился в суд с иском, обвинив компанию Google в незаконном сборе информации о местонахождении пользователей. Об этом в среду сообщило агентство Associated Press (АP), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, сбор сведений компания осуществляла даже при деактивированной функции отслеживания местоположения. Истец обвиняет компанию в обмане потребителей, что, согласно законодательству штата Аризона, может грозить штрафом в размере до $10 тыс.

Как указывает агентство, данный иск частично является следствием расследования в отношении Google в 2018 году, которое было инициировано после заметки Associated Press. В статье утверждалось, что при отключенной функции отслеживания некоторые приложения автоматически сохраняли данные о местоположении носителя гаджета с отметкой о времени.