Экипаж Crew Dragon приветствовали на борту МКС

Первый испытательный полет экипажа в рамках миссии Demo-2: космический корабль SpaceX Crew Dragon успешно состыковался с Международной космической станцией (МКС) на орбите Земли. Астронавты NASA Боб Бенкен и Даг Херли были приглашены на станцию в качестве новых членов экипажа, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Экипажу понадобилось 19 часов, чтобы добраться до МКС. В течение этого времени зрители в прямом эфире наблюдали этот исторический полет. Корабль пристыковался к МКС в 17:16 по киевскому времени в воскресенье, 31 мая. После нормализации давления и температуры, примерно через три часа после стыковки, экипаж МКС открыл шлюзы и впустил коллег на станцию. Теперь экипаж пробудет на орбите Земли от одного до трех месяцев.

Полет Crew Dragon вошел в историю, когда 30 мая 2020 года ракета-носитель Falcon 9 отправила в космос астронавтов с американской земли впервые с 2011 года, когда полеты программы Спейс Шаттл были прекращены. Причем старт был перенесен с 27 мая на 30 мая из-за непогоды.