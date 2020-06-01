Коронавирус обрушил мировой рынок смартфонов

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 сильно ударила по мировому рынку смартфонов. Из-за кризиса, приведшего к снижению покупательской способности, сбоям в цепочках поставок и ограничению логистических возможностей, в I-м квартале 2020 года было поставлено на 20,2% меньше устройств, чем за аналогичный период 2019-го. Об этом свидетельствуют данные аналитического агентства Gartner.

Спад зафиксировала почти вся пятерка крупнейших производителей смартфонов, за исключением Xiaomi. Samsung, Huawei и Oppo получили двузначные цифры падения - 22,7%, 27,3% и 19,1% соответственно, Apple - 8,2%, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Единственной компанией, показавшей хоть и небольшой рост (1,4%), оказалась китайская Xiaomi, во много благодаря спросу на недорогие модели на международном рынке. У всех прочих производителей объемы отгрузок в I-м квартале года упали на 24,2%, пишет TechCrunch со ссылкой на отчет.

Новая линейка iPhone 11 помогла Apple уверенно начать год, однако вспышка эпидемии и карантинные меры поставили крест на дальнейшем росте. "Если бы не COVID-19, объемы продаж iPhone, скорее всего, достигли бы рекордного уровня в этом квартале, - сказала аналитик Gartner Аннет Циммерман. - Нарушения в цепочке поставок и снижение потребительских расходов остановили эту положительную тенденцию в феврале".

Ситуация с COVID-19 все еще остается неопределенной, однако некоторые признаки восстановления рынка уже можно проследить. "Способность Apple обслуживать клиентов через онлайн-магазины, а также возвращение производства к нормальным уровням в конце марта помогли частично восстановить наметившуюся ранее положительную динамику", - добавили в Gartner.

При этом рынок надеваемой электроники, в отличие от смартфонов, в I-м квартале вырос на 29,7%, а Apple захватила его треть. Об этом на прошлой неделе сообщили эксперты компании IDC. Несмотря на пандемию, объяснили аналитики, Apple AirPods и Samsung Galaxy Buds+ пользовались высоким спросом из-за желания людей покупать качественную гарнитуру с переходом на удаленный формат работы и учебы.