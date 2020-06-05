SpaceX запустит десятки интернет-спутников

Компания SpaceX на предстоящей неделе (8-14 июня) планирует запустить в космос очередную группу из 60 микроспутников для дальнейшего развертывания глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщается на сайте NASASpaceflight.

Отмечается, что запуск будет осуществлен при помощи ракеты-носителя Falcon 9 со стартового комплекса LC-40 на космодроме на мысе Канаверал (штат Флорида) 12 июня с 21.00 до по 22.00 по времени Восточного побережья США (13 июня с 04.00 до 05.00 мск).

Последняя партия подобных спутников была запущена на орбиту в четверг, 4 июня.