В сети появилось фото BMW M4 без камуфляжа - ФОТО
В сети появилось фото BMW M4 без камуфляжа. Снимок разместил на сайте Reddit пользователь под ником u/solkee, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.
На кадрах видно, что BMW M4 нового поколения сохранила большие вертикальные "ноздри" решетки радиатора. Авто получило более расширенный кузов и новый передний бампер за счет чего стало выглядеть агрессивнее.
Ожидается, что премьера нового BMW M4 состоится вместе с седаном M3 в сентябре.
Сообщается, что купе получит "турбошестерку" 3.0 мощностью 480 лошадиных сил с 600 Нм крутящего момента. Версия Competition обзаведется двигателем на 510 лошадиных сил.
Купе также получит полный привод и восьмидиапазонный "автомат". По неподтвержденным данным, спецверсия M4 выйдет с механической коробкой передач.
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