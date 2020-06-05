В сети появилось фото BMW M4 без камуфляжа. Снимок разместил на сайте Reddit пользователь под ником u/solkee, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

На кадрах видно, что BMW M4 нового поколения сохранила большие вертикальные "ноздри" решетки радиатора. Авто получило более расширенный кузов и новый передний бампер за счет чего стало выглядеть агрессивнее.

Ожидается, что премьера нового BMW M4 состоится вместе с седаном M3 в сентябре.

Сообщается, что купе получит "турбошестерку" 3.0 мощностью 480 лошадиных сил с 600 Нм крутящего момента. Версия Competition обзаведется двигателем на 510 лошадиных сил.

Купе также получит полный привод и восьмидиапазонный "автомат". По неподтвержденным данным, спецверсия M4 выйдет с механической коробкой передач.