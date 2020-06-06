Facebook приступил к разработке мер по борьбе с расизмом

Компания Facebook приступила к разработке мер по обеспечению "расовой справедливости" в одноименной социальной сети после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейского в Миннеаполисе.

Об этом сообщается на официальной странице основателя корпорации Марка Цукерберга, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Нам еще далеко до преодоления расовой несправедливости в Америке и во всем мире, и у всех нас есть ответственность и возможность изменить это", - написал Цукерберг.

По его словам, администрация компании также намерена изменить правила публикации "угроз применения силы властями". Речь идет о таких темах, как чрезмерное применение полицией силы, гражданские беспорядки или конфликты с применение силы.

"Наша текущая политика заключается в том, что если контент на самом деле подстрекает к насилию, то правильное решение - это уничтожить этот контент", - напомнил основатель Facebook.

25 мая сотрудники полиции Миннеаполиса задержали афроамериканца Джорджа Флойда. При задержании полицейский встал коленом на шею мужчины. Флойд кричал, что задыхается, но сотрудники правопорядка не обращали на это внимания. В итоге мужчина скончался в реанимации. Это вызвало массовые протесты и беспорядки в США.