Рассекречены будущие гаджеты Apple

Apple запланировала выпуск двух планшетов iPad. Об этом сообщается в отчете инсайдера Мин-Чи Ко (Ming-Chi Kuo) для издания MacRumors, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Компания представит 10,8-дюймовый iPad во второй половине 2020 года. Другой планшет с 8,5-дюймовым экраном выйдет в первой половине 2021 года. Ко ожидает, что устройства получат в комплекте новый зарядный адаптер мощностью 20 ватт. О подробных характеристиках будущих гаджетов не сообщается.

Инсайдер не смог объяснить, к какой продуктовой линейке будет относиться рассекреченная 10,8-дюймовая модель - iPad или iPad Air. Ранее специалист сообщал, что Apple наладит выпуск iPad mini с 8,5-дюймовым экраном. В последний раз компания обновляла серию компактных планшетов в марте 2019 года, когда представила модель с чипом A12 Bionic, улучшенной фронтальной камерой и поддержкой стилуса Apple Pencil.