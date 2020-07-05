Игры для PlayStation 5 станут дороже

Игры для консолей нового поколения подорожают. Об этом в разговоре с изданием GamesIndustry рассказал глава агентства IDG Consulting Есио Осаки (Yoshio Osaki), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Удорожание игр связывают с возросшими затратами на производство контента - как в игровой индустрии, так и в других сферах развлечений. При этом цены на игровые тайтлы остаются на прежнем уровне - по словам Осаки, с 2005 года стоимость игр практически не увеличивалась. Специалист напомнил, что последний раз цены на игровые релизы менялись 15 лет назад - с 49,99 до 59,99 доллара после выхода новых поколений консолей PlayStation 3 и Xbox 360.

Осаки уточнил, что с момента последнего роста цен стоимость разработки игр выросла на 200-300 процентов в зависимости от издателя, студии и жанра, однако сами игры не стали дороже для покупателей. Осаки сравнивает ситуацию с киноиндустрией: за последние полтора десятилетия цены на билеты в кино увеличились на 39 процентов, стоимость подписки Netflix - на 100 процентов, стоимость пакетов кабельного ТВ - на 105 процентов.

"Даже при увеличении ценника игр до 69,99 доллара рост цен с 2005 по 2020 годы составит всего 17 процентов", - подчеркнул специалист, заметив, что продаваемые игры в диапазоне от 60 до 70 долларов могут даже не покрывать расходы издателей на их создание. Есио Осаки полагает, что удорожание коснется не всех игр, а лишь флагманских ААА-проектов.