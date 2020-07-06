WhatsApp приостановил прием запросов о передаче данных пользователей в Гонконге

Администратор мессенджера WhatsApp, принадлежащего американской компании Facebook, приостановил рассмотрение запросов компетентных органов в Гонконге о предоставлении персональных данных пользователей, мотивируя это необходимостью тщательно изучить новый закон о национальной безопасности в этом специальном административном районе КНР. Об этом сообщила в понедельник газета The Wall Street Journal со ссылкой на официального представителя WhatsApp, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

WhatsApp "берет паузу" в рассмотрении подобных запросов "до завершения дополнительного изучения последствий закона о национальной безопасности, в том числе для прав человека", приводит газета слова представителя мессенджера. Его администрация намерена провести консультации на этот счет с экспертами в области соблюдения прав человека.

30 июня Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (парламент страны) принял закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге. Он направлен на борьбу с угрозами терроризма, сепаратизма, подрыва госвласти и сговора с иностранными силами. Правовой акт предусматривает в качестве максимального наказания пожизненное заключение, создание в Гонконге органов безопасности с широким кругом полномочий, возможностью ведения следствия и рассмотрения отдельных дел на территории материкового Китая.